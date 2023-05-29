Feyzioğlu: Demokrasi kazandı

Türkiye’de kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye'de bugün gerçekleştirilen seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, kaybeden olmadığına işaret ederek, “Seçimler bitti. Kaybedeni yok. Demokrasi, Türkiye kazandı” dedi.
“Çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkacağımız Türkiye Yüzyılı kutlu olsun” diyen Feyzioğlu, seçimleri kazanan Erdoğan’ı da yaptığı paylaşım ile kutladı.
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