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Feyzioğlu: Depremzedelerin yardımına bizimle birlikte Vakıflar koştu

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Feyzioğlu: Depremzedelerin yardımına bizimle birlikte Vakıflar koştu
Feyzioğlu: Depremzedelerin yardımına bizimle birlikte Vakıflar koştu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) öncülüğünde, iyilik medeniyetini yayma, iyiliği teşvik etme gayesi ile oluşturulan İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması programına katılan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de çok büyük bir deprem olduğunu, KKTC’den de çocukların yaşamını yitirdiğini, bu süreçte KKTC’nin binlerce vatandaşa kapısını açtığını söyleyen Feyzioğlu, Anavatan’dan depremde mağdur olan vatandaşların üstünde ne varsa gemiye binip KKTC’ye geldiğini, bu süreçte o insanların yiyecek, giyecek, barınma yardımına Vakıflar İdaresi‘nin koştuğunu, kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade etti.

İyilikte yarışmanın böyle bir şey olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Siz iyilikte yarışın, Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizin yanınızdadır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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