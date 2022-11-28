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Feyzioğlu güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı’na sunacak

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Feyzioğlu güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı’na sunacak
Feyzioğlu güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı’na sunacak

Cumhurbaşkanı , 6 Ekim’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu bugün kabul edecek.

Kabulde Büyükelçi Feyzioğlu Cumhurbaşkanı ’a güven mektubunu sunacak.

Görüşme saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

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