Feyzioğlu güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı’na sunacak

Cumhurbaşkanı , 6 Ekim’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu bugün kabul edecek.
Kabulde Büyükelçi Feyzioğlu Cumhurbaşkanı ’a güven mektubunu sunacak.
Görüşme saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı , 6 Ekim’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu bugün kabul edecek.
Kabulde Büyükelçi Feyzioğlu Cumhurbaşkanı ’a güven mektubunu sunacak.
Görüşme saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
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