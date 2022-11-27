Feyzioğlu Güven Mektubunu Yarın Sunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Ekim’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu yarın kabul edecek.
Kabulde Büyükelçi Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Tatar’a güven mektubunu sunacak.
Görüşme saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Ekim’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu yarın kabul edecek.
Kabulde Büyükelçi Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Tatar’a güven mektubunu sunacak.
Görüşme saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
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