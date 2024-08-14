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Feyzioğlu: Hakkınızı helal edin, varsa bir hakkım bin defa helal olsun… Hoşça kalın…

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Prag’a atanan ve bugün görev süresinin son günü olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, veda mesajı yayımlayarak, “Hakkınızı helal edin, varsa bir hakkım bin defa helal olsun… Hoşça kalın…” ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu: Hakkınızı helal edin, varsa bir hakkım bin defa helal olsun… Hoşça kalın…

Metin Feyzioğlu mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle atandığım Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği görevim, yaklaşık iki yıl gece gündüz demeden Devletim, Milletim, vatandaşlarımız, Kıbrıs Türkleri ve milli davamızın  hizmetinde geçtikten sonra  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan  tarafından bir başka kamu görevi tevdi edilmiş olması nedeniyle bugün sona eriyor” ifadelerini kullandı.

“Serim’e üstün başarılar diliyorum”

Feyzioğlu, “Zat-ı Alilerine gösterdikleri güven ve her daim verdikleri destek için şahsım ve ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan Büyükelçimiz Yasin Ekrem Serim’e de üstün başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Herkese teşekkür etti…

Feyzioğlu, mesajında şöyle devam etti:

“Görev sürem boyunca güven ve desteklerini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Meclis Başkanımıza, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a, önceki Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, tüm kabine üyelerimize, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bağlı olduğumuz bakan yardımcımız Mehmet Kemal Bozay’a,  KDGM Büyükelçimiz Burak Özügergin’e, KDGY Umut Topçuoğlu’na,  Kıbrıs İşleri Koordinatörü değerli dostum Yüksel Karadeniz’e,  KTBK Tümgeneral Sebahattin Kılıç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral  Osman Aytaç ile ekiplerine, önceki komutanlarımız Korgeneral Sezai Öztürk ve Korgeneral Zorlu Topaloğlu’na,  birlikte çalışmaktan onur duyduğum Lefkoşa Büyükelçiliği Ailemizin  her bir ferdine, TİKA’mıza, Yunus Emre’mize, Maarif Vakfımıza, THY’mize ve  Pegasus’umuza, içten şükranlarımı sunuyorum.

Benden önce görev yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm Lefkoşa Büyükelçilerimize, büyükelçilik çalışanlarına Allah’tan Rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum.

Çok yakın çalışma fırsatı bulduğum KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, Başbakan Sayın Ünal Üstel’e, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’ye, Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Bertan Özerdağ’a, önceki Başkan Sayın Narin Şefik’e, Başsavcı Sarper Altıncık’a ve onların ekiplerine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarlarına, kendilerine değer verildiğini gördüklerinde canla başla çalışan memurlara, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne, sevgili hukukçu meslektaşlarıma, KKTC Merkez Bankası Başkanı değerli dostum Rifat Günay ve ekibine, Polis Genel Müdürlüğüne, tek tek tüm asker ve polis güvenlik görevlilerine, Sivil Savunma,  İtfaiye ve Orman Teşkilatlarına, Ercan Havalimanı’nın tüm çalışanlarına, bilim insanlarına, yazarlara, edebiyatçılara, sanatçılara, KKTC’nin kalkınması için çaba sarfeden girişimcilere, değerli parti genel başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, oda, sendika, birlik  ve STK başkanlarına, üyelerine, muhtarlara, öğretmenlerimize, din görevlilerimize, okul müdürlerimize, basın mensuplarına, spor camiasına ve sayamadığım daha nice kişi ve kuruma içtenlikle  teşekkür ediyorum.”

“Yürek makamı kalıcı”

“Makamlar geçici. Yürek makamı kalıcı” ifadelerini kullanan Feyzioğlu, “Kıbrıs Türk halkının yüreğine girebildiysek ben ve ailem için en büyük ödül bu olacaktır” dedi.

Feyzioğlu, “Ömrümün sonuna kadar Devletimize ve Kıbrıs Milli Davamıza, dün olduğu gibi bugün ve yarın da karşılık beklemeden hizmete  devam etmek azim ve kararlılığıyla  cennet vatan KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Halkına, burada bizi evimizde gibi hissettiren tüm dostlarımıza, tertemiz yürekleri  vatan ve anavatan aşkıyla atan kardeşlerime Allaha ısmarladık diyorum” açıklamasını da yaptı.

“Bu bir veda değil”

Bunun bir veda olmadığını dile getiren Feyzioğlu, “Giderken yüreğimin bir parçasını burada bırakıyor ve  kardeş vatan sevgisini de sonsuza dek yaşatmak üzere kalbimin en müstesna yerinde beraberimde götürüyorum. Hakkınızı helal ediniz. Varsa bir hakkım bin defa helal olsun. Hoşça kalınız.” ifadelerini kullandı.

 

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