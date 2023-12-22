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Feyzioğlu: Kıbrıs Türkünün anavatanı Türkiye var

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde katledilen 21 Kıbrıslı Türk’ün şehit edilmesinin 60. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Feyzioğlu: Kıbrıs Türkünün anavatanı Türkiye var

Büyükelçi Feyzioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajı şöyle:

En küçüğü 10 yaşında. 

Ayşecik. 
En büyüğü 90 yaşında dedecik. 

Tarih, 21-22 Aralık 1963
Yer, Ayvasıl Köyü. Rum - Türk karma köy.

Hedef, Enosis. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. 

Plan, Akritas Planı. Bir gecede Türkleri yok et, Enosis'i gerçekleştir. 

Katiller, Türklerle Rumların ortak devleti Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoruyla gasp eden Rum yöneticiler ve  onların beslemesi kanlı EOKA terör örgütü. 

Ayvasıl'ı bastılar. Ayşeciği, bebeleri, nineleri, dedeleri traktörün arkasına bağladılar. Sürüklediler. Gömü yerine getirdiler. Ayakta kalabilenlere çukurları kazdırdılar. Ayşeciği, hepsini katlettiler. Şimdi onlar Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliğindeler. Egemen ve bağımsız Devletlerinin toprağında. Şanlı bayraklarımızın gölgesinde. Kahraman askerlerimizin güvencesinde. 

Rumlar ne yaptı diyen varsa hala, ölüm çukurlarını gezsin. Şanslı olanlar vurulup, şanssız olanlar canlı canlı gömüldüler katil EOKAcılarca. 

O günler geçti, hatalarını anladılar diyen varsa hala,  Rum yönetimi liderinin arkasında Enosis pankartı  EOKA katilleri huzurunda hazır olda durduğu fotoğrafa baksın. Yolunuz yolumuzdur, gururumuzsunuz diyordu attığı nutukta.

BM var, AB var, dünya değişti diyen varsa, Gazze az ötede. Gazze'de her saat 10 bebek öldürülüyor. Ne BM var ne AB var o bebekler için.  Tıpkı Ayşecik'in   60 sene önce  dünyanın umurunda olmadığı gibi. 

KIBRIS TÜRKÜNÜN ANAVATANI TÜRKİYE VAR. 
KIBRIS TÜRKÜNÜN GARANTÖRÜ VE AYRILMAZ MÜTTEFİKİ TÜRKİYESİ VAR.

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