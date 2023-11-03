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Feyzioğlu: KKTC yapay zekayı izolasyonları aşmak için fırsat olarak kullanabilir

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin himayelerinde “Yapay Zeka Zirvesi” düzenlendi.
Feyzioğlu: KKTC yapay zekayı izolasyonları aşmak için fırsat olarak kullanabilir

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen “AI Tomorrow Summit KKTC”, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün ev sahipliğinde, KEİ Ofisi’nin de katkılarıyla gerçekleştirildi.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını dernek başkan Zafer Küçükşabanoğlu yaptı. Yapay zekanın geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, dernek olarak uluslararası ve yerel alanda yapay zeka konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Yapay zekanın önemine işaret eden Küçükşabanoğlu, yapay zekanın ekonomik kalkınmanın gücü olacağını kaydetti.

Tarım, sağlık, eğitim olmak üzere her alanda yapay zekanın önemli bir yere sahip olacağını ifade eden Küçükşabanoğlu, yapay zeka konusunda gelecek için geç kalınmaması, yeni dünyada Türkiye ve KKTC’nin söz sahibi olması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledi.

-Zeyrek

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zeyrek de, zirvenin, teknik bir üniversite olan ODTÜ’de yapılmasından dolayı tüm yetkililere teşekkür ederek, yapay zekanın sürecini ve önemini anlattı.

Zeyrek, yapay zekanın, uçsuz bucaksız, hayatın her alanına giren, insandan daha fazlasını yapan bir çok alanda söz sahibi olmaya başladığını ifade ederek, önemli olanın, bunun gelecekte başarı mı başarısızlık mı getireceği konusuna değindi, insan yapısı yapay zekanın her alanda yaşamı kolaylaştıracak şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Yapay zekada parlak bir gelecek olduğunu ifade eden Zeyrek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında düzenlenen bu zirvenin başarılı olmasını diledi.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü anımsattı, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Feyzioğlu, bugün yapacağı konuşmayı merak edip yapay zekaya yazdırdığını, inanılmaz bir şey olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, dün yaşamını yitiren bir öğretmenin bugün cenazesine gittiğini, orada öğrencileri gördüğünü, öğretmenlerin önemini bir kez daha anladığını ifade eden Feyzioğlu, yapay zekanın kullanılmasının her alanda önem kazandığını ve her alanı yakından etkileyeceğini vurguladı.

“Hayatımız değişiyor” diyen Feyzioğlu, iyiye doğru değişmesi için çalışmaların devam ettiğini, ancak iş kaybının artacağını da iyi bildiklerini söyledi.

Feyzioğlu, yapay zekayla duygu eksikliğinin de ortaya çakacağı öngörüsünde bulunarak, “Bildiğimiz her şey değişecek” dedi, geleceği kurgulamak için yapay zekanın içinde olunması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin de yapay zekayı izolasyonları aşmak, adayı teknoloji üssü yapmak için fırsat olarak kullanabileceğini ifade eden Feyzioğlu, Türkiye olarak KKTC’nin yanında olduklarını belirtti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzide üniversitelerinden ODTÜ’de böyle bir zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, yapay zekanın gelecek ve gelecek nesiller için önemine işaret etti.

Yapay zekanın 1950’lerde başlayan bir süreç olduğunu ifade eden Tatar, şu anda yapay zekanın inanılmaz bir noktaya geldiğini, ancak önemli olanın, dünyayı nasıl etkileyeceğinin olduğunu söyledi.

Dünyada iklim değişikliği, çevre kirliliği yaşandığını ancak yapay zeka ile iş kayıpları olduğu gibi iş alanlarının da açılacağının söylendiğini ifade eden Tatar, temennisinin, yapay zekanın, dünya kaynaklarının, çevrenin, doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ne yapacağını da söylemesi olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın şu anda insan tarafından yönetildiğini, ancak durum değişirse gelecek için ne yapacağının önemli olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümünde, Doğu Akdeniz’de bir Türk devletinde öğrenim gören tüm gençlere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

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