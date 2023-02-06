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Feyzioğlu: Otel enkazında kalan çocukları tahliye çalışması başladı

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Metin Feyzioğlu Adıyaman’da otel enkazında kalan çocukların tahliye çalışmasının başladığını açıkladı.
Feyzioğlu: Otel enkazında kalan çocukları tahliye çalışması başladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Metin Feyzioğlu Adıyaman’da otel enkazında kalan çocukların tahliye çalışmasının başladığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

12:30’da Beşparmak gemisi Sivil Savunma ekipleri ve araçları ile Girne’nden kalktı.

Birazdan THY, Ercan’dan Gaziantep’e arama kurtarma ekiplerini götürecek.

14:30’da Adıyaman’a arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi Pegasus ile gidiyor.

Yıkılan otel enkazında kalan çocukları tahliye çalışması başladı. KKTC Gaziantep Konsolosu enkazın yanında. Yeni ekipler de yardıma gelecek.

Çok büyük bir doğal afetle karşı karşıyayız. Birlik içinde aşacağız. Yüreğimiz Türkiye’de atıyor

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