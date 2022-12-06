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Feyzioğlu, Şan’ı ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti. Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türkü’nü yakinen tanıyan ve verdiğimiz mücadeleyi bilen Feyzioğlu’nun göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Feyzioğlu, Şan’ı ziyaret etti

Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasında, “Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanı görevleri yapan dedeniz Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu’ndan itibaren Kıbrıs Türkü’nü ve verdiği mücadeleyi yakinen bilen ve destekleyen bir aileden gelen Büyükelçisiniz. Hiç kuşkusuz ki bu bizler için büyük bir şans. Sizleri bakanlığımda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 

FEYZİOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkürlerini iletti. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Fevzioğlu, dün olduğu gibi bugünde Kıbrıs’ta soydaşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini, halkın yararına olan yeni projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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