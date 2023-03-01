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Feyzioğlu, Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a taziye ziyaretinde bulundu.
Feyzioğlu, Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında Şampiyon Melekler’in hayatını kaybettiği İsias Otel’in dava süreci konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ziyareti dolayısı ile yaptığı konuşmada, deprem felaketi nedeni ile hem Türkiye’de hem de Suriye’de on binlerce kişinin hayatını kaybetmesi nedeni ile Allah’tan rahmet dilerken, ülkemizde de Gazimağusa kentinin bu acıyı yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Yaşanan deprem felaketinin hem aileler için hem de kent halkı için büyük bir travma olduğunu belirten Başkan Uluçay, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Büyükelçi Feyzioğlu’na, hem TC Devleti’ne hem de KKTC Devleti’ne teşekkür etti. Zor bir süreç içerisinden geçildiğini ifade eden Uluçay, Gazimağusa’nın bu travmatik ortamdan çıkabilmesi için Gazimağusa Belediyesi olarak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’da yaptığı konuşmada, yaşanan deprem felaketi sonrasında ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile sürece dahil olduğunu ve Adıyaman’a yönlendirilen ekiplerin alanda mücadelesi sürerken, sürecin aksaklık yaşanmadan devam edebilmesi adına koordinasyon ve çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Büyükelçi Feyzioğlu İsias Otel’in dava süreci konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Adıyaman’da ki enkazlarla ilgili başlatılan dava süreçleri kapsamında ilk olarak İsias Otel ile ilgili tutuklamaların yapıldığını ifade eden Büyükelçi Feyzioğlu, ilk numunelerin alındığı enkazın da İsias Otel olduğunu ve dava ile bizzat Adıyaman Başsavcısı’nın ilgilendiğini açıkladı.

Büyükelçi Feyzioğlu’nun İsias Otel dava süreci hakkındaki açıklamaları şöyle:

"KKTC hükümetinin aldığı karara dayatılarak, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın süreç hakkında bilgilenmek istiyoruz ve numunenin alınmasını ve sorumlularının takibini talep ediyoruz yazısı bizim tarafımızdan Türkiye’ye gönderildi. Yıldırım telgraf ile gönderdiğimiz yazı saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ulaştı, akşam saat 19.00’da yazı dosyaya girmişti. Ertesi gün hemen sorumluların yakalanması yapıldı. 3 tutuklu var, 2 kişi aranıyor, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest. Süreç şuan da çok yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak takip ediyor, Adıyaman Başsavcılığı görevi gereği yakınan takibini yapıyor, KKTC Devleti takip ediyor, aileler de bireysel olarak hiç kuşkusuz süreci takip edeceklerdir. Sorumluların eksiksiz tespit edilerek en ağır cezayı almalarını istiyoruz."

Gizlilik kararına ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükelçi Feyzioğlu, “Kanunda da yeri olmayan asılsız haberlerle aileleri hiç kimse huzursuz etmesin. Tüm ceza soruşturmaları zaten gizlidir. Dava ile ilgisiz üçüncü kişiler dosyayı istediği gibi göremez anlamına gelir. Bunun dışında bazı dosyalarda şüpheliler delil karartmasın diye gizlilik kararı verebilir ancak bu dosyada karartılabilecek bir delil olmadığı için böyle bir karar da verilmemiştir. Zaten verilseydi bile bu, şüphelilerin şikayet edebileceği bir konu olurdu. Dolayısı ile İsias Otel’de gizlilik kararı kaldırılsın şeklinde açılan kampanya, hem bilgiden yoksundur, hem de iyi niyetli değildir” ifadelerini kullandı.

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