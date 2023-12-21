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Feyzioğlu: Türkiye ve KKTC sonsuza dek beraber var olacak

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Feyzioğlu: Türkiye ve KKTC sonsuza dek beraber var olacak

Feyzioğlu, mesajında şunları kaydetti:

Bugün 21 Aralık 2023.

Türklerin Rumlarla kurduğu ortak devleti gasp eden Rumların, gasp ettikleri devletin tüm imkanlarını kullanarak kurduğu EOKA çetelerinin Kıbrıs Türklerini topyekun etnik temizlikle yok etme planını hayata geçirmeye kalkıştıkları Kanlı Noel'in 60. Yıldönümü.  Kahraman Kıbrıs Türklerinin,  Mücahit ve Mücahidelerin Anavatan Türkiye ile omuz omuza direnişi sonucunda başaramadılar.

Tam on bir yıl denediler. 

Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde devam eden soykırım gibi Kıbrıs'ta da dünya kör gözlerle baktı durdu. Kıbrıs Türkünün Anavatanı Türkiye vardı ama... İzin vermedi  Türkiye ve Kıbrıs Türkü  bu aşağılık etnik temizliğe.   

Herkes bilsin... Türkiye ve KKTC sonsuza dek ayrılmaz bir ittifak içinde bir ve beraber var olacak.  

Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, milli mücadelenin kadın erkek tüm kahramanlarını rahmetle  anıyorum. Hayatta olanlara sağlıklar diliyorum. Şükranla ellerinden öpüyorum.

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