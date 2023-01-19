Feyzioğlu: Türkiye'den elektrik çift yönlü kablolarla gelecek

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, uygulanacak 3 proje hakkında açıklamalarda bulundu, Feyzioğlu; Türkiye'den elektriğin Kıbrıs'ın kuzeyine çift yönlü kablolarla geleceğini söyledi.

TC elçiliğinde gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, "Dünkü zirveden 3 büyük müjde çıktı. Bu projeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın şekillendirmesiyle ortaya konuldu" dedi, açıklanan projelerin "ülkeye birçok alanda katkı sunacağını, iki ülke arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın maddelerinin kısa süre sonra hayata geçişinin görülebileceğini" dile getirdi.

Projelerin bitirilene kadar takipçisi olacaklarına işaret eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle el birliğiyle 3 dev projenin kısa sürede hayata geçmesi için çalışacağız. Projelerden birincisi; 'Derinya' bölgesi dediğimiz Gazimağusa'nın ötesindeki alana sosyal konut yapılacak. Bölgede altyapısı ve planı bitmiş olan kısmına ilk etapta 276 konut inşa edilecek. Bölgenin yapısı bin konuttan biraz fazlasına imkan tanıyor. Ama ilk etapta 276 konutla başlanacak, sonra da inşallah devamı gelecek. Gençlerimizi ve insanlarımızı mutlu edecek bir proje olduğuna eminim."

Feyzioğlu, 2. projenin, Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyine çift yönlü kablolarla elektrik sağlanması olduğunu aktararak, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar enerji üretiminin tankerlerle denizden taşınan yakıta bağımlı şekilde yapıldığını ancak bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Ülkedeki kronik elektrik sıkıntısına dikkati çeken Feyzioğlu, bu durumun ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini ve toplumsal yaşamda da zorluklara sebep olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs’ın tüm elektrik ihtiyacı çözülecek. Bu ne demektir? Elektrik kaynağında kesinti olmayacak demektir. İkincisi, elektriğin ucuzlayacağı anlamına gelir. Elektriğin ucuzlamasına bağlı olarak hanelerde rahatlama sağlanır. Bu, insanların daha rahat koşullarda yaşamasını sağlar. Genel olarak girdilerin ucuzlaması, hayat pahalılığına çok ciddi bir çözümdür."

Dün, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'in birlikte açıkladığı 3. projenin, Kıbrıs'ta yaşayan TC vatandaşlarının Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hakları ve imkanlarından faydalanması olduğunu anımsatan Feyzioğlu, projenin ülkedeki sağlık sistemi dijital altyapısının Türkiye'ye entegrasyonuyla mümkün olduğunu kaydetti.

Metin Feyzioğlu, iki ülkenin dijital sağlık entegrasyonun kısa sürede tamamlanarak sistemden Kıbrıs'ın kuzeyinde daimi yaşayan TC vatandaşlarının yararlanmasının sağlanacağını bildirdi.

3 proje

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Üstel, dün yaptıkları basın toplantısında, hayata geçirilecek 3 projenin detaylarını paylaşmıştı.

Projelerden birincisini, Türkiye’deki sağlık sisteminden Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan TC vatandaşlarının yararlanma hakkı, ikincisini 'Derinya' bölgesinde TOKİ işbirliğiyle sosyal konutlar yapılması ve üçüncüsünü Türkiye'den deniz altından çekilecek kablo hattıyla Kıbrıs'ın kuzeyine elektrik sağlanması oluşturuyor.