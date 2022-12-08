Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaşacağına inanç belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, “Bizim varımız yoğumuz, işimiz gücümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türkü'ne hizmet etmek” diyerek, Kuzey Kıbrıs’ta tarıma dayalı sanayi kurulması gerektiğini kaydetti.

-Oğuz: “Bu iş birliği ülkenin kalkınması için gerekli”

Görüşmede ilk olarak söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

“İnanıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek siyasal anlamda gerek ekonomik anlamda bugünkü konumundan daha iyi bir konuma sizlerin katkısı ile gelecek” diyen Oğuz, Feyzioğlu’nun isminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile özdeşleştiğini belirtti. Bakan Oğuz, Feyzioğlu’nun “Maraş statükosunun” yıkılmasında öncü görev alan, KKTC’yi yakından tanıyan ve sıcak diyaloglar içinde olan biri olarak tanımladı.

KKTC’nin gelişmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ile ilgili birçok proje olduğunu anlatan Dursun Oğuz, bu projeler içinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili de konular olduğunu aktardı ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğini ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesini diledi.

“Bu iş birliği bu ülkenin kalkınması için gerekli” diyen Oğuz, üretimi “olmazsa olmaz” olarak değerlendirerek, tarım ve hayvancılık sektörlerinin lokomotif sektör olduğunu vurguladı. Oğuz sözlerine “Her zaman sizlerle iş birliği içinde çalışacağımızı belirtmek isterim” diyerek son verdi.

-Feyzioğlu: “Yanınızda olacağımızı taahhüt ediyoruz”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasına, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin selamlarını ileterek başladı.

Tarımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasında, ayakları üzerinde durmasında başta geleceğini vurgulayan Feyzioğlu, “Dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kalkındırırken, Kıbrıs Türkünü refaha ulaştırırken tarımı lokomotif yapmak zorundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir tarım cenneti olmak zorunda. Her şeyimiz var. Toprağımız var, havamız var, suyumuz şükürler olsun Türkiye’den geldi, artık var. Güzelyurt’a ulaştı, şimdi hayalimiz Mesarya’yı sulamak. Tabii sulamak yetmiyor. Tarımda planlama lazım, destek teşvik lazım, çiftçinin elinden tutulması yol gösterilmesi lazım. Bunlar kadar önemli ihracatın kolaylaştırılması önünün açılması lazım” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs’ta tarıma dayalı sanayi kurulması gerektiğini de kaydetti.

“Bizim varımız yoğumuz, işimiz gücümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türküne hizmet etmek” diyen Feyzioğlu, Tarım Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın ve Türkiye’den uzmanların da yer alacağı, çözüm odaklı bir komisyon kurulmasını önerdi ve “Bunlar yapılırken sizin yanınızda olacağımızı taahhüt ediyoruz” dedi.