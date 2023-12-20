Feyzioğlu: Yapılacak tecrübe ve görüş alışverişiyle RTÜK’ün ziyareti faydalı olacak

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

RTÜK’ün yeni dönem başkanlık seçiminin ardından KKTC’ye yaptığı ziyaret kapsamında yapılan kabul, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik Konutu’nda yer aldı.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Ebubekir Şahin’in başkanlığında RTÜK’ün ülkede son derece önemli, aktif ve dengeli hizmetleri olduğuna dikkat çekerek, devlet ciddiyetiyle, Kurul’un üstlendiği tarafsız ve kamu yararına hizmet etme görevini gayet iyi yerinde getirdiğini belirtti.

Feyzioğlu, iş yapanın, hizmet verenin her zaman eleştirildiğini, önemli olanın eleştirilerden doğru olanını alıp, geriye kalanı dışarıda bırakabilmek olduğunu kaydetti.

Başkan Şahin’e ve tüm Kurul’a teşekkürlerini ileten Feyzioğlu, RTÜK’ün KKTC’ye gelmesinin önemli bulduğunu söyleyerek, yapılacak tecrübe ve görüş alışverişlerle faydalı bir ziyaret olacağına inanç belirtti.

Feyzioğlu, kendisinin de görüşme esnasında Türkiye ve KKTC'nin tam bir iş birliği ve ayrılmaz bir ittifak içerisinde neler yaptığını ve yapacaklarını aktaracağını söyledi.

- Şahin: “RTÜK olarak her seçim sonrası yeni üyelerimizle KKTC’ye geliyoruz”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, konuşmasında, Büyükelçi Feyzioğlu’nu “beraber çalışmalar yürütmekten gurur duyduğu bir devlet insanı” olarak nitelendirerek, haklı Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu olduğunu belirttiği Feyzioğlu’nu Kurul üyeleriyle ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

RTÜK’ün her seçim sonrasında yeni üyelerle birlikte KKTC’ye gelme geleneği olduğunu kaydeden Şahin, bu ziyarette Yayın Yüksek Kurulu’yla ve diğer paydaşlarla birlikte daha neler yapılabileceğini ve uluslararası mecralarda ne tür birlikteliklerin olabileceğini ele alacaklarını belirtti.

Şahin, Yayın Yüksek Kurulu ile güzel bir ilişkileri olduğunu, Yayın Yüksek Kurulu’nun Türkiye’deki tüm faaliyetlere davet edildiği gibi, uluslararası mecralarda da iki kurumun beraber hareket ettiğini ifade etti.

RTÜK’ün düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak hizmetleri ve gündemi hakkında bilgi veren Şahin, son aldıkları ilke kararını açıklayarak, son zamanlarda özellikle futbol maçlarında yaşanan tatsız olaylara ilişkin bazı spor programlarının yayımlarının değerlendirilmesiyle alınan bu karar çerçevesinde, yayın ilkeleri dahilinde yapılmayan programlara, lisans iptaline kadar gidebilecek ağır cezaların uygulanabileceğini kaydetti.

Şahin, Feyzioğlu’na kabulünden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.