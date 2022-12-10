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Feyzioğlu'ndan dikkat çeken ziyaret ve anlamlı sözler

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yine çok önemli bir ziyarete imza attı. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik'i makamında ziyaret e...
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken ziyaret ve anlamlı sözler

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yine çok önemli bir ziyarete imza attı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik'i makamında ziyaret eden Feyzioğlu, ziyareti önemli sözlerle değerlendirdi.

Kendisi de hukukçu olan Büyükelçi Feyzioğlu, Narin Ferdi Şefik'e kabulü için teşekkürlerini sundu.

Feyzioğlu, "Kendileriyle sohbet etmek, benim için her zaman çok değerli olmuştur" diye ekledi.

Birçok kişinin gözünden kaçan ziyaret bizim gözümüzden kaçmadı.

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