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Feyzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' yorumuna tepki: Gel de sosyal mesafeyi azaltalım

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Feyzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' yorumuna tepki: Gel de sosyal mesafeyi azaltalım
Feyzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' yorumuna tepki: Gel de sosyal mesafeyi azaltalım

Sosyal medyada yaptığı yayına, 'FETÖ'cü oldun' yorumu gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu çok sinirlendi. Yorumu yapan kişiye, "Gel de sosyal mesafeyi azaltalım" diyen Feyzioğlu, FETÖ ile mücadelede ilk üçte olduğunu söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı yayında, izleyicilerin sorularına ve yorumlarına yanıt verdi. Bir sosyal medya kullanıcısının Feyzioğlu’na, “FETÖ’cü oldu” demesi ise Feyzioğlu’nu sinirlendirdi.

Söz konusu yoruma, “Bir ara karşıma gelip söylemek ister misin? Yüzüme, yaklaşarak, çok yakınıma gelerek, sosyal mesafeyi azaltarak bana FETÖ’cü oldun demek ister misin?” diyerek tepki gösteren Feyzioğlu şunları söyledi: “Cesaret eder misin? Bana FETÖ’cü diyenin alnını karışlarım. Hadi oradan sen de, yallah, yallah. İmanıma laf ettirmem, milliyetçiliğime laf ettirmem, FETÖ’yle mücadeleme laf ettirmem.”

Feyzioğlu, kızgın bir şekilde verdiği yanıtta, ikinci kez sosyal mesafeyi azaltma vurgusu da yaparak, “Gel de sosyal mesafeyi azaltalım. Gel yanıma, gel. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ’cü diyorsun. Hadi oradan. Aşağılık” ifadelerini kullandı. “Hakarete hakaretle cevap verilebilir” diyerek sözlerini sürdüren Feyzioğlu, “Ben ömrümü verdim FETÖ’yle mücadeleye. Bu ülkede FETÖ’yle yan yana getirilemeyecek üç kişi say derseniz, ilk üçte ben varım” diye konuştu.

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