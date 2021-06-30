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FFP3 maskeleri yüzde 100’e yakın koruma sağlıyor

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Düzenli aralıklarla yapılan test sonuçlarına göre, FFP3 tipi maskelerin neredeyse yüzde 100’e kadar koruma sağladığını açıklandı.
FFP3 maskeleri yüzde 100’e yakın koruma sağlıyor

Cambridge Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakıf bilim insanları, Cambridge kentindeki Addenbrookes Hastanesi sağlık çalışanlarının Covid-19 tedavisi sırasında kullandıkları yüz maskelerinin (FRSMs), Aralık 2020 itibariyle FFP3 tipi filtreli maskeyle değiştirildiğini belirtti. Düzenli aralıklarla yapılan test sonuçlarına göre, FFP3 tipi maskelerin neredeyse yüzde 100’e kadar koruma sağladığını açıklandı.

Yapılan araştırma bulgularına göre, maskenin Covid-19 hastalarını tedavi ederken sağlık çalışanları için büyük bir fark yarattığı ifade edildi ve FFP3 maskelerin tüm ülkede kullanılmasını tavsiye edildi.

Gerçek yaşam verilerini inceleyen bilim insanları FFP3 maskelerinin koruma oranının benzerlerine göre çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

BULAŞ RİSKİ SIFIRA İNDİ

Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının diğer hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarına göre 47 kat fazla Covid-19’a yakalanma riski olduğu belirtilirken, FFP3 maskelerin bu riski neredeyse sıfıra indirdiği ifade edildi.

Cambridge Üniversitesi MRC Biyoistatistik Birimi’nden Dr Chris Illingworth, “Yüz maskeleri yükseltilmeden önce, Covid-19 koğuşlarındaki sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonların çoğu, muhtemelen Covid-19’lu hastalara doğrudan maruz kalmaktan kaynaklanıyordu. FFP3 maskeleri kullanılmaya başlanınca, Covid-19 koğuşlarında maruz kalmayla alakalı vakaların sayısı önemli ölçüde düştü, daha doğrusu modelimiz FFP3 maskelerinin koğuş tabanlı bulaşı sıfıra indirmiş olabileceğini öne sürüyor” dedi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Cambridge Üniversitesi İş Sağlığı Servisi’nden Dr. Mark Ferris, “Sağlık çalışanlarının, özellikle COVID-19 koğuşlarında çalışanların, corona virüsüne maruz kalma olasılığı çok daha yüksektir, bu yüzden bu yüzden onları güvende tutmanın en iyi yollarını anlamamız önemlidir. Birleşik Krallık’taki SARS-CoV-2 pandemisinin ikinci dalgası sırasında toplanan verilere dayanarak, COVID-19 hastalarıyla ilgilenen personelin günlük olarak karşılaştığı risklere bakmak için bir matematiksel model geliştirdik. Bu bize, daha iyi PPE (kişisel koruyucu ekipman) kullanmanın sağlık çalışanlarının riskini azaltmada sahip olabileceği büyük etkiyi gösterdi” ifadesini kullandı.

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