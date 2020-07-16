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Fiat ve Peugeot birleşti adı ‘Stellantis’ oldu

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Otomotivde Fiat-Peugeot birleşmesinin adı 'Stellantis' oldu. Yeni logo ise yolda...
Fiat ve Peugeot birleşti adı ‘Stellantis’ oldu

Fiat ve Peugeot birleşmesinin adı ‘Stellantis’ oldu. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA) geçen yıl birleşme kararı almıştı. Birleşme kapsamında her iki grup da kendi çıkarları doğrultusunda adımlar atacaklarını ve gelecek planlarını ortak bir çatı altında yürüteceklerini açıklamışlardı.

Yüzde 50-50 olarak gerçekleşecek birleşme için seçilen ‘Stellantis’ adının ise “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiilinden geldiği açıklandı.

İsmin Latin kökenlerinin, kurucu şirketlerin tarihine dikkat çekmek, astronomi çağrışımının ise ‘gerçek iyimserlik, enerji ve yenilenme’ göndermesi yaptığı belirtildi.

FCA ve PSA’nın birleşmesi ile otomotiv endüstrisinde Volkswagen, Toyota ve Renault’un ardından 4. en büyük grup doğmuş olacak. Stellantis ismi ise sadece grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Kurumsal marka kimliği oluşturacak bir logo da yapılacak ancak kurucu markaların isimleri ve logoları değişmeden kalacak.

Fiat, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel ve Vauxhall markalarını aynı çatıda toplayacak bu şirket evliliğinin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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