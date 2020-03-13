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FIBA müsabakaları bugünden itibaren ertelendi

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FIBA müsabakaları bugünden itibaren ertelendi
FIBA müsabakaları bugünden itibaren ertelendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının bugünden itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA’nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

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