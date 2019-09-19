Fiber bağlantılar koptu, adanın kuzeyinde internet gitti

Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek
İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.
Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek
İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.
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