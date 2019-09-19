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Fiber bağlantılar koptu, adanın kuzeyinde internet gitti

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Türkiye Türk Telekom’da oluşan arıza nedeniyle, KKTC’den çıkan iki fiber güzergahında bağlantı kopukluğu oluşmuştu
Fiber bağlantılar koptu, adanın kuzeyinde internet gitti

Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek

İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.

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