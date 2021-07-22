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"Fibromiyalji Hastalığının Sebebi Bağışıklık Sistemi Olabilir"

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İngiltere'de fibromiyalji hastalığıyla ilgili umut verici bir çalışmanın sonuçları açıklandı.
"Fibromiyalji Hastalığının Sebebi Bağışıklık Sistemi Olabilir"

İngiltere'de fibromiyalji hastalığıyla ilgili umut verici bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre hastalık, psikolojik veya fizyolojik sebeplerle değil bağışıklık sistemi ile ilgili olabilir.

İngiltere'de fibromiyalji hastalığıyla ilgili umut verici bir çalışmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre hastalık, psikolojik veya fizyolojik sebeplerle değil bağışıklık sistemi ile ilgili olabilir.

Çalışma, başka araştırmalarla da desteklenerek kanıtlandığı takdirde tedavi yöntemlerinin tamamen değişebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Fibromiyalji yani vücutta sebebi tam olarak bilinmeyen kronik ağrı ve yorgunluk. Fibromiyalji, her 40 kişiden 1'inde görülüyor. Üstelik bunların yüzde 80'i kadın.

Psikolojik veya çevresel nedenlerle ortaya çıktığı kabul edilen bu hastalığa dair İngiltere'de çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Buna göre fibromiyalji aslında beyinde değil, bağışıklık sisteminde oluşan bir rahatsızlık olabilir.

Bağışıklık sistemi gerekli antikorlarla desteklendi

King's College London'ın öncülüğünde yapılan çalışmaya birçok ülkeden bilim insanları katıldı.

Farelere fibromiyalji hastalarından alınan kan ile arıtılmış antikor verilerek incelendi. Sonuçlar dikkat çekiciydi.

Farelerin antikorları sistemlerinden birkaç hafta içinde attığı ve tamamen iyileştikleri görüldü.

Yani bağışıklık sisteminin gerekli antikorlarla desteklenmesiyle hastalık aşıldı.

Fibromiyalji tedavisi değişecek mi?

Profesör Doktor Camilla Svensson'a göre araştırma, kandaki antikor seviyesini düzenleyen plazma değişimi gibi tedavilerin etkili olabileceğine işaret ediyor.

Teşhisi de kan testi ile yapılabilir.

Ancak kesin bir yargıya varmak için konu ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Bu tezin tamamen kanıtlanması halinde, fibromiyalji tedavi ve teşhis protokolünün de tamamen değişebileceği belirtiliyor.

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