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Fidan: "Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulması sağlıklı bir yöntem değil"

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Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs konusuyla bağ kurulmaksızın müspet yaklaşım sergilenmesinin ortak menfaate hizmet edeceğin
Fidan: "Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulması sağlıklı bir yöntem değil"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs konusuyla bağ kurulmaksızın müspet yaklaşım sergilenmesinin ortak menfaate hizmet edeceğini bildirdi.

Fidan, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Brüksel’deki toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli." diyen Fidan, Türkiye'nin bir süredir bu toplantılara davet edilmediğini anımsattı.

Toplantıya Türkiye'nin çağırılmış olmasını "müspet bir gelişme" olarak niteleyen Fidan, yaklaşık iki saati bulan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel konularda Türkiye ile AB'nin nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğinin detaylıca ele alındığını belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

"Bugün, AB’li meslektaşlarımın neredeyse tamamı, Türkiye’yle dış politika, güvenlik ve savunma politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal ve düzenli diyalog ile istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Rusya-Ukrayna, Gazze’deki savaş, Suriye, Irak, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya konularında Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını söylediler. Türkiye ile AB’nin daha yakın ve daha derin istişare yapmasının ve ortak politika oluşturmasının önemine değindiler."

Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Öncelikle, 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor." diye konuştu.

- Vize serbestisi çalışmaları

Fidan, öncelik verilen konulardan birinin de vize serbestisi olduğunu kaydederek, ilgili 66 kriterin karşılandığını, geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.

Bakan Fidan, "Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Kıbrıs konusu

"Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık." ifadelerini kullanan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.

Fidan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu muhtelif vesilelerle açıkça ifade ettiğini anımsatarak, "Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. AB de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır." dedi.

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