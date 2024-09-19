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Fidan: Türkiye, AB üyeliğine kabul edilse BRICS arayışında olmazdı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin küresel ittifaklar konusunda seçeneklerini çeşitlendirme arayışında olduğunu belirterek, uzun zamandır AB üyeliği hedefinde olduklarını vurguladı.
Fidan: Türkiye, AB üyeliğine kabul edilse BRICS arayışında olmazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe günü katıldığı bir canlı yayında, "Türkiye Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olarak kabul edilseydi BRICS arayışında olmazdı," ifadelerini kullandı.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan bir hükümetler arası örgüt ve Batı tarafından sıklıkla Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) karşı kurulmuş bir topluluk olarak görülmekte.

Başkent Ankara'daki Anadolu Ajansı (AA) genel merkezinde Editör Masası programına katılan Fidan, ülkesinin BRICS'e katılma teklifi sorulduğunda, "Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, şimdi Gümrük Birliği düzeyinde ama onun da üstüne üyelik ile taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık," dedi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerini "devam ettirip iyi niyetle bir noktaya götürmeye çalıştığını" ifade eden Bakan Fidan, Ankara ile Brüksel arasındaki müzakerelerin zamanla durduğunu da sözlerine ekledi.

'Sadece BRICS ile değil ASEAN ile de ilgileniyoruz'

Fidan, röportajında ​​Türkiye'nin BRICS ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) başta olmak üzere küresel ortaklıklar kurmak için aktif olarak çaba gösterdiğini söyledi.

"Dediğim gibi biz sadece BRICS değil, ASEAN'a da çok yakın bakıyoruz. ASEAN ile de çok yakından ilgileniyoruz."

Fidan ayrıca, "200 tane aşağı yukarı ulus devlet aktörünün olduğu, bu aktörlerin giderek daha fazla yetkinleştiği ve giderek daha fazla ticari aktörün, devlet dışı aktörün ve teknolojik faktörün içine dahil olduğu bir dünyada güç matrisinin sürekli evirildiğini görüyoruz," ifadelerini kullandı.

"Burada hangi nitelikli ittifakları hangi konuda geliştirmeniz gerekiyor onu görmeniz gerekiyor. Hiçbir ülkenin ittifak kurmadan yani yeryüzündeki krizleri tek başına çok büyük bedeller ödemeden yürütme şansı yok. Her ülke ittifak kurmak zorunda. Ekonomik ittifaklar, güvenlik ittifakları, siyasi ittifaklar," diyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin kadim devlet kültüründe, yani ittifakları kurma, ittifaka dahil olma ve sorumluluklarını getirme ile ilgili çok güçlü bir geleneği var."

'İçine girip göreceğiz'

Fidan ayrıca, BRICS ülkelerinin AB gibi gerçek bir birlik kurmayı düşünüp düşünmedikleri yönündeki soruya ise "içine girip göreceğiz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin dış politikada farklı iş birlikleri arayışı içinde olduğunu vurgulayan Bakan, "Yani şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu, merkezinde bulunduğu başka ekonomik iş birliği teşkilatları var diyelim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var, İslam ülkeleri ile kurduğumuz ekonomik iş birliği teşkilatları var, D-8 var," ifadelerini kullandı.

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