Fide Kürşat: Koop'ta Emekçinin Hakkı Gasp Ediliyor

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Kooperatiflerinde çalışan yaklaşık 280 emekçinin Ağustos maaşlarını hâlâ alamadığını açıkladı.
Kürşat, hükümetin 22 Ağustos’ta verilen sözlere rağmen maaş ödemelerini ve Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapmadığını belirtti. Bu nedenle emekçilerin ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurguladı.
Kooperatiflerin yıllardır liyakatsiz atamalar ve sorumsuzluk nedeniyle batma noktasına sürüklendiğini söyleyen Kürşat, hükümeti çözüm üretmek yerine oyalamakla suçladı.
“Emekçinin hakkını gasp edenler bunun vebalini ödeyemeyecek. Biz emekçilerin mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.