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Fide Kürşat: “Önce Türkiye bizi gerçek anlamda tanımalı"

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CTP Milletvekili Fide Kürşat, hükümetin çeteleştiğini ve yangından mal kaçırırmışçasına hareket ettiğini söyledi. Kürşat, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınamasına ilişkin sözleri de yorumladı;
Fide Kürşat: “Önce Türkiye bizi gerçek anlamda tanımalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, değerlendirmelerde bulundu.

 

“EMİRNAMENİN KALDIRILMASI DOĞRU DEĞİLDİ”

Hükümetin Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’ni kaldırmasının doğru olmadığını, yerel seçimler öncesi birilerine rant sağlamak adına yapıldığının altını çizen Kürşat, kararın Yüksek İdare Mahkemesi’nden döndüğünü de dile getirdi.

Hükümetin son dönemdeki icraatının istikrarlı şekilde kaos yaratmak olduğunu dile getiren CTP Milletvekili Kürşat, “Mahkemelerin sorunları yetmezmiş gibi hükümetin icraatları mahkemelerin gündemini teşkil ediyor” dedi. Belediyelerin birleştirilmesi konusuna da değinen Kürşat, belediyeler için reform gerektiğini; ancak hükümetin deform yaptığını söyledi. Sürecin başından bu yana dayatmalar ve sayısal çoğunlukla işlediğini anlatan Kürşat, hükümetin hukuka uygun davranması gerektiğini ifade etti. Kürşat, “Bence 28 belediye ile seçime gidilecek. CTP de bütün hazırlıklarını buna göre yapıyor.” dedi.  

 

“HÜKÜMET, ÇETELEŞMİŞ DURUMDA”

Hükümet çeteleşmiş durumda olduğunu dile getiren Kürşat, hükümetin yangından mal kaçırırmışcasına hareket ettiğini, acele işlerine ise ‘şeytan’ karıştığını belirtti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) mafyalaşmadan söz edildiğine işaret eden Kürşat, “Yöneticileri kim atıyor?” sorusunu sordu.

 

“ÖNCE TÜRKİYE BİZİ GERÇEK ANLAMDA TANIMALI”

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren Kürşat, “Önce Türkiye bizi gerçek anlamda tanımalı... KKTC’nin tanınması zaten mümkün olsaydı, bunca yıldır tanıtırlardı” ifadelerini kullandı.  

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