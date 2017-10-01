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FIFA 2018 satışa çıktı! İşte FIFA 2018’e dair tüm merak edilenler

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FIFA 2018 satışa çıktı! İşte FIFA 2018’e dair tüm merak edilenler
Uzun yıllardır futbol ve oyunseverlerin en sevdiği oyunlardan olan FIFA 2018 piyasada. FIFA 2018 hangi konsollarda oynanabilecek? FIFA 2018'in fiyatı ne kadar olacak? Oyunda Türkiye ligi olacak mı? İşte ayrıntılar...

Dünyanın en sevilen futbol oyunlarından biri olan FIFA 2018 bugün satışa çıktı. Oyunun Demo sürümü yayınlandı mı? FIFA 2018’in fiyatı kaç lira? İşte FIFA 2018 ile ilgili tüm detaylar…

Oyun konsollarının vazgeçilmezlerinden FIFA 2018 bugün satışa başladı. Oyunun kapağında Cristiano Ronaldo var. FIFA 2018, dünya çapında bugün satışa sunuldu. Oyunu birkaç gün önceden oynama şansınına sahip olan oyuncularda vardı. FIFA 2018'in İkon ve Ronaldo edisyonlarını ön sipariş verenler, oyunu 26 Eylül'de indirdiler bile.

FIFA 2018 DEMOSU ÇIKTI!

Futbol oyunları listesinde sürekli olarak ilk sırada yer alan ve dünya üzerinde milyonlarca seveni olan FIFA'nın 2018 sürümünün demosu piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülen demoda yer alan takımlar şu şekilde:

– Manchester United

– Manchester City

– Real Madrid CF

– Atlético de Madrid

– Juventus F.C.

– FC Bayern Munich

– Paris Saint-Germain F.C.

– LA Galaxy

– Toronto FC

– Boca Juniors

– C.D. Guadalajara

– Vissel Kobe

Piyasaya sürülen demoda 4 adet stadyum olduğu görülüyor.

İşte o stadyumlar:

– Santiago Bernabéu
– La Bombonera
– StubHub Center
– King Fahd Stadium

FIFA 2018'İN FİYATI NE KADAR?

PC İÇİN

FIFA 18 Standart Sürümü: 238 TL,
PC FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 318 TL
PC FIFA 18 İKON Sürümü: 358 TL

PLAYSTATION İÇİN

PS4 FIFA 18 Standart Sürümü: 269 TL
PS4 FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 309 TL
PS4 FIFA 18 İKON Sürümü: 329 TL
PS3 FIFA 18 Standart Sürümü: 259 TL

XBOX İÇİN

Xbox One FIFA 18 Standart Sürümü: 269,25 TL (EA Access üyelerine 242,33 TL)
Xbox One FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 328,75 TL (EA Access üyelerine 296,88 TL)
Xbox One FIFA 18 İKON Sürümü: 339,25 TL (EA Access üyelerine 305,33 TL)

FIFA 2018'i Bilgisayarda Oynamak İçin Gereken Minimum Özellikler:

OS: Windows 10 – 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB veya Radeon RX 460, R9 270, R7 370

Önerilen özellikler ise şu şekildedir:
OS: Windows 10 – 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

 

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