  • BIST 119.202
  • Altın 418,325
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

FIFA 2021'in kapağında Kylian Mbappe yer alacak

» »
Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan FIFA'nın 2021 serisinin kapak yıldızı PSG'li Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe oldu
FIFA 2021'in kapağında Kylian Mbappe yer alacak

Elektronik oyun geliştiricisi EA Sports, Fransa Milli Takımı ile Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin 2021'deki yeni sürümün kapak yıldızı olacağını duyurdu.

Kylian Mbappe'nin kendisini FIFA oyununda yenen küçük kardeşi Ethan'ı onore etmek için onun sevincini kullanmasının ardından kendisiyle özdeşleşen sevinç fotoğrafı FIFA 2021'in kapağında yer aldı. 

EA Sports, kapak yıldızını duyururken Mbappe'yi, "Yeni Jenerasyonun Lideri” başlığıyla nitelendirdi. 

Fransız yıldız, 9 Ekim'de çıkacak FIFA 21'in Standart, Şampiyonlar ve Efsaneler sürümlerinde yer alacak.

FIFA 2020'nin geçen yılki kapak yıldızları Liverpoollu Virgil van Dijk ve Real Madridli Eden Hazard olmuştu. 

Oyunda daha önceki yıllarda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho gibi yıldızlar boy göstermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı23 Temmuz 2020 Perşembe 19:14
  • Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor23 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
  • Kovid-19'u yenen genel cerrah: 2 aydır hala koku yok!22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:00
  • 'Lütfen karpuzlara vurmayın, size cevap veremezler'22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:34
  • 'Deniz hamam böceği': Okyanusun dibinde dev bir kabuklu canlı keşfedildi22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:51
  • SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı21 Temmuz 2020 Salı 16:50
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda destek çağrısı21 Temmuz 2020 Salı 14:38
  • Döveç Group'tan Kan Bağışı21 Temmuz 2020 Salı 12:08
  • ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30
  • Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti