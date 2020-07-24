FIFA 2021'in kapağında Kylian Mbappe yer alacak

Elektronik oyun geliştiricisi EA Sports, Fransa Milli Takımı ile Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin 2021'deki yeni sürümün kapak yıldızı olacağını duyurdu.
Kylian Mbappe'nin kendisini FIFA oyununda yenen küçük kardeşi Ethan'ı onore etmek için onun sevincini kullanmasının ardından kendisiyle özdeşleşen sevinç fotoğrafı FIFA 2021'in kapağında yer aldı.
EA Sports, kapak yıldızını duyururken Mbappe'yi, "Yeni Jenerasyonun Lideri” başlığıyla nitelendirdi.
Fransız yıldız, 9 Ekim'de çıkacak FIFA 21'in Standart, Şampiyonlar ve Efsaneler sürümlerinde yer alacak.
FIFA 2020'nin geçen yılki kapak yıldızları Liverpoollu Virgil van Dijk ve Real Madridli Eden Hazard olmuştu.
Oyunda daha önceki yıllarda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho gibi yıldızlar boy göstermişti.
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