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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır DAÜ’de öğrencilerle buluşuyor

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır DAÜ’de öğrencilerle buluşuyor
Hakem Cüneyt Çakır’ın katılacağı panel, 5 Ocak 2018 Cuma günü, saat 15:00’te, Sağlık Bilimleri Fakültesi YB006 amfisinde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Programı “Zirveye Yolculuk” isimli panel gerçekleştiriyor. Konuşmacı olarak Türkiye’den FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır’ın katılacağı panel, 5 Ocak 2018 Cuma günü, saat 15:00’te, Sağlık Bilimleri Fakültesi YB006 amfisinde gerçekleştirilecek. 

Cüneyt Çakır kimdir?
Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da Kuzguncuk semtinde doğmuştur. Kocaeli Üniversitesi, İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Cüneyt Çakır, hakemliğin yanında ayrıca birçok sigorta şirketinin acenteliğini yapan sigortacıdır.

Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan Elit Kategoriye yükseltilerek Avrupa'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, hakemliğe 1994 yılında başladı. 2001 yılında Üst Klasman Hakemi olarak Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan Çakır, bu ligde 288 maç yöneterek en fazla maç yöneten hakem oldu. Ayrıca uluslararası maç sayısı ise yaklaşık 150 dir.

2006 yılında FIFA kokartı takan Cüneyt Çakır, kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi yari finali ve 4 kez Şampiyonlar Ligi yarı finali yönetme başarısına sahiptir. Ayrıca aynı sezon içerisinde ilk kez bir hakem Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı final yöneterek tarihe geçme başarısını göstermiştir.

Çakır, Japonya'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012'de de düdük çalmış ve turnuvanın Chelsea ve Corinthias arasında oynanan finalini de yönetmişti. Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’na da katılan başarılı hakem Hollanda ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçını yönetmişti. Katıldığı turnuvalar ve yönettiği üst düzey maçlarla dünyanın  sayılı hakemleri arasında gösterilen Çakır, 2015 yılında Juventus ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek adını ekibiyle birlikte altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Cüneyt Çakır kariyerinde 11 turnuva, 10 yarı final ve 2 final yönetme başarısını göstermiştir.

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