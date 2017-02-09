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FIFA Sıralamasında 24. Basamakta Yer Aldı

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FIFA Sıralamasında 24. Basamakta Yer Aldı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, son 3 ayda olduğu gibi 24. basamakta yer aldı.

Türkiye, FIFA Sıralamasında 24. Basamakta Yer Aldı FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, son 3 ayda olduğu gibi 24. basamakta yer aldı.

 

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında  Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre  Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

 

ARJANTİN LİDER

Arjantin'in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada  Arjantin'i  Brezilya,  Almanya,  Şili ve  Belçika takip etti.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası  Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden  Hırvatistan 16,  İzlanda 20,  Ukrayna 30,  Finlandiya 97,  Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

KAMERUN 29 BASAMAK YÜKSELDİ

Gabon'da düzenlenen 2017  Afrika Uluslar Kupası'nda  Mısır'ı yenerek şampiyon olan  Kamerun, 29 basamak birden atlayarak 33. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Mart'ta açıklanacak.

 

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