  • BIST 5.014,13
  • Altın 1147.837
  • Dolar 18.7854
  • Euro 20.3136
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

FIFA yılın en iyileri için adayları açıkladı

» »
FIFA'nın erkek ve kadın futbolunda geçen sezonun en iyilerine vereceği ödüller için adaylar açıklandı.
FIFA yılın en iyileri için adayları açıkladı

2022 FIFA En İyiler Ödülleri’ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA’dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat’ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat’ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli’nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022’de Göztepe’ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü’nün adayları arasında yer aldı.

Aday gösterilen isimler şöyle:

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU

  • Julian Alvarez (Manchester City)
  • Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Karim Benzema (Real Madrid)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Sadio Mane (Bayern Münih)
  • Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Paris Saint-Germain)
  • Luka Modric (Real Madrid)
  • Neymar (Paris Saint-Germain)
  • Muhammed Salah (Liverpool)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)

En iyi kadın futbolcu

  • Aitana Bonmati (Barcelona)
  • Debinha (North Carolina Courage)
  • Jessie Fleming (Chelsea)
  • Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)
  • Sam Kerr (Chelsea)
  • Beth Mead (Arsenal)
  • Vivianne Miedema (Arsenal)
  • Alex Morgan (San Diego Wave)
  • Lena Oberdorf (Wolfsburg)
  • Alexandra Popp (Wolfsburg)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Wendie Renard (Olimpik Lyon)
  • Keira Walsh (Barcelona)
  • Leah Williamson (Arsenal)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

  • Carlo Ancelotti (Real Madrid)
  • Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
  • Pep Guardiola (Manchester City)
  • Walid Regragui (Fas Milli Takımı)
  • Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör

  • Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)
  • Emma Hayes (Chelsea)
  • Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)
  • Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)
  • Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)
  • Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Yassine Bounou (Sevilla)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Ederson (Manchester City)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)

En iyi kadın kaleci

  • Ann-Katrin Berger (Chelsea)
  • Mary Earps (Manchester United)
  • Christiane Endler (Olimpik Lyon)
  • Merle Frohms (Wolfsburg)
  • Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
  • Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

En iyi gol

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

En iyi taraftar

Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş’tan Wout Weghorst Açıklaması09 Ocak 2023 Pazartesi 19:13
  • Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi09 Ocak 2023 Pazartesi 15:48
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dev gelir09 Ocak 2023 Pazartesi 13:20
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisinde farklı galibiyet08 Ocak 2023 Pazar 21:25
  • Süper Lig'de derbi heyecanı! İlk 11'ler Belli Oldu08 Ocak 2023 Pazar 18:35
  • Fenerbahçe-Galatasaray maçı VAR hakemi belli oldu08 Ocak 2023 Pazar 17:35
  • Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve tüm detayları…08 Ocak 2023 Pazar 13:15
  • Miracle Değirmenlik'e Sert Çıktı! “Mafya” yakıştırması yapanlar önce kendilerine baksın.07 Ocak 2023 Cumartesi 19:44
  • FLAŞ: Miracle liglerden çekilebilir... Törehan: Bu bir futbol mafyasıdır...06 Ocak 2023 Cuma 22:44
  • Flaş..! KTFF'den Miracle Değirmenlik'e transfer yasağı!06 Ocak 2023 Cuma 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti