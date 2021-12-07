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FIFA'dan İspanyol Takımı Malaga'ya "Cenk" Yasağı!

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FIFA'dan İspanyol Takımı Malaga'ya "Cenk" Yasağı!
FIFA'dan İspanyol Takımı Malaga'ya "Cenk" Yasağı!

Türk kaleci Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga'ya FIFA yasak getirdi. İspanyol ekibi Malaga'nın transfer tahtası kapandı.

33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga, faturayı ağır ödedi. Şimdilerde İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın transfer tahtası kapandı.

AVUKATI DOĞRULADI

Ajansspor'a konuşan Cenk'in avukatı Sami Dinç, FIFA'nın kulübe verdiği yasağı doğruladı. Bir dönem zengin sahipleri olan Malaga, yaptığı yüksek bedelli transferlerle adından söz ettirmişti.

ŞANS BULAMIYOR

2017-19 arasında Malaga'da oynayan Cenk, şimdilerde Kayserispor'da forma şansı bekliyor.

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