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FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!

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Dünyadaki birçok önemli etkinliğe telekonferans ile bağlanıp açıklamalar yapan ve Rusya'nın işgalindeki Ukrayna'nın sesini duyurmaya çalışan Volodymyr Zelenski'nin FIFA'ya yaptığı başvuru reddedildi!
FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!

FIFA’nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’nin Pazar günkü Dünya Kupası finali başlamadan önce yayınlamayı planladığı dünya barışı mesajını paylaşma talebini reddettiği iddia edildi.

CNN’e konuşan bir kaynak, “FIFA’nın platformunu daha büyük iyilik için kullanmak istediğini düşündük” dedi ve Zelenski tarafının bu olumsuz cevaba şaşırdığını ekledi.

BİRÇOK ETKİNLİKTE KONUŞMUŞTU

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan bu yana dünyanın en büyük etkinliklerinin birçoğunda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin durumunu dünya ile paylaşmıştı.

SİYASETİ KARIŞTIRMAMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA!

FIFA, Orta Doğu’da düzenlenen ilk Dünya Kupası için Katar’a yapılan eleştirilere sessiz kaldı ve zaman zaman başkan Gianni Infantino’nun Avrupa’yı eleştirmesiyle konular daha da alevlendi.

LGBT karşıtlığı ve göçmen işçilerin hayatlarını kaybetmesiyle ilgili olarak eleştirilen Katar’da gökkuşağı renkleri içeren kıyafetler giyen gazeteciler bile stadyuma alınmadı.

Oyuncuların “One Love” isimli gökkuşağı renklerinden oluşan pazubanda da FIFA tarafından yasak getirilerek takımlara geri adım attırıldı.

INFANTINO: KİMSEYE AYRIMCILIK YAPMIYORUZ

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Infantino, FIFA’nın Katar’daki bazı “siyasi açıklamaları” durdurduğunu çünkü “herkesle ilgilenmesi” gerektiğini söyledi.

Infantino, “Biz küresel bir kuruluşuz ve kimseye ayrımcılık yapmıyoruz” dedi.

“Değerleri savunuyoruz, Dünya Kupası’ndaki herkesin insan haklarını savunuyoruz. Televizyonda izleyen her taraftarın ve milyarlarca kişinin kendi sorunları var. Hiçbir şey düşünmeden sadece 90 veya 120 dakika izlemek, sadece küçük bir zevk ve neşe anının tadını çıkarmak istiyorlar. Onlara sorunlarını unutabilecekleri ve futbolun tadını çıkarabilecekleri bir an vermeliyiz.”

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