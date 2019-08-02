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Fight Kulüp’ün aldığı ‘dislike’ rekora koşuyor: Milyona yaklaştı

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Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun yayınladığı ‘Fight Kulüp’ şarkısı, YouTube’da ‘dislike (beğenmeme)’ rekoruna koşuyor. Şarkı, yayınlandığı 28 Temmuz’dan bu yana 406 bin ‘like (beğeni)’ alırken bu rakamın iki katından daha fazla ise ‘dislike’ aldı
Fight Kulüp’ün aldığı ‘dislike’ rekora koşuyor: Milyona yaklaştı

YouTube’da trend listesinin ilk sıralarına kadar tırmanan şarkı, daha şimdiden en çok ‘dislike’ alan şarkı oldu. Şarkının mevcut ‘dislike’ sayısı 853 bini de geçti.

Rapçi Norm Ender, Ben Fero ve Ezhel’e ithafen yaptığı diss (Rapçilerin başka rapçileri yermek amacıyla yaptığı şarkılar) şarkısıyla çok konuşulmuş ve bunun ardından Türkçe Rap’in en eski isimlerinden Killa Hakan, Ben Fero ve Ezhel’i savunduğu bir videoyu sosyal medya kanallarından paylaşmıştı. Bundan kısa bir süre sonra ise Killa Hakan, Ben Fero, Ezhel ve Ceza ile birlikte ‘Fight Kulüp’ isimli şarkısını yayınladı.

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