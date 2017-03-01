FIKRALARLA HALİMİZ.

. 1- Ülkeler arası bir yarışma yapılacakmış. Türkiye’den de Temel yarışmaya katılmış. Yarışmanın konusu, her yarışmacıya 1 adet müshil hapı verilecek ve 70 katlı gökdeleni altına yapmadan çıkıp tekrar aşağıya inen yarışmacı yarışmanın birincisi ilan edilecekmiş. Önce Fransız çıkmış ve inmiş; ardından yarışma jürisi kontrol etmiş 20. katta dayanamamış yapmış. İngilizce sıra gelmiş o da 35. katta, Amerikalı, 40. katta derken en son sıra Temel'e gelmiş. Temel ben 2 tane istiyorum demiş. Jüri nasıl olur tüm ülke yarışmacıları 1 tane ile dayanamadı sen nasıl becereceksin? Siz verin demiş ve 2 müshil ilacını da içmiş. Gökdelenin 35. katında yeni doğmuş bir bebek 70. katında da bir sarhoş varmış. Temel hapları içip çıkmaya başlamış 35. kata geldiğinde sıkışmış yeni doğmuş bebeğin kundağını açıp içine yapmış. 70. kata geldiğinde yine sıkışmış sarhoşun pantolonunu indirip pantolonun içine yapmış ve aşağıya inmiş. Jüri 70 katı gezmiş ve hiçbir şey yok şaşırmışlar, yarışmanın birincisi ilan edilmiş. Ertesi gün televizyonda şok şok şok 3 kilo bebek 5 kilo yaptı. bir sarhoş iç donuna yapmadan pantolonuna yapmayı becerdi.

2- Bir Amerikalı bir İngiliz ve bir Iraklı barda oturmuş içki içiyorlarmış.

Amerikalı içkisini bitirince bardağı havaya fırlatıp silahıyla bardağa ateş etmiş ve parçalamış : 'bizim ülkemizde bardaklar o kadar ucuzdur ki biz aynı bardakla iki kere içmeyiz' demiş...

İngiliz’de bunun üzerine içkisini bitirip bardağı havaya fırlatıp ateş edip parçalamış ve 'bizim İngiliz sahillerinde o kadar çok bardak yapacak kum vardır ki biz aynı bardakla iki kere içki içmeyiz' demiş...

Irak lı da soğukkanlılıkla içkisini bitirip bardağı havaya fırlatmış ve Amerikalı ile İngiliz’i çekip öldürmüş ve 'Bağdat 'ta bu İngiliz ve Amerikalılardan o kadar çok var ki biz aynı adamlarla iki kere içmeyiz ' ...

3- Alman, Fransız, İngiliz ve Temel Küçük bir uçakta seyahat ederlerken yardımcı pilot heyecanla gelerek

-"Bakın büyük bir sorunumuz var, uçağın motoru arızalandı ve düşüyoruz. Bu yüzden uçaktaki yükü hafifletmemiz lazım. İçinizden birisi kendini feda etmek zorunda" deyince.

Herkes birbirinin yüzüne bakmaya başladı. Kısa bir sessizlikten sonra Alman gururla ayağa kalkarak

-"Çok yaşa Almanya" diyerek bağırdı ve kendini aşağı attı.

Fakat on dakika sonra yardımcı pilot gelerek aynı şeyleri söyledi. Bu sefer Fransız gururla ayağa kalktı ve

-"Çok yaşa Fransa" diyerek kendini aşağı attı.

Fakat biraz sonra yardımcı pilot gene gelerek

-"Maalesef inebilmek için son bir kişinin daha kendini feda etmesi gerekiyor" dedi. Temel ve İngiliz bir müddet birbirlerine baktılar ve Temel gururla ayağa kalkarak

-"Çok yaşa Türkiye" diye bağırdı ve İngiliz’i tutup aşağı attı.