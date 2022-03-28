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Fikret Bila: Tek aday, ilk tur formülünde uzlaşıldı

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Seçimlere bir yıldan az bir süre kala HDP’nin kapatılması halinde ara seçim olasılığı da devreden çıkıyor.
Fikret Bila: Tek aday, ilk tur formülünde uzlaşıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde, altı muhalefet lideri dün ikinci kez biraraya geldi. Ana gündemin 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş' olarak belirlendiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı da seçimi de ele alındı. 

Halk TV yazarı Fikret Bila, 'Tek aday ilk tur' başlıklı bugünkü yazısında, altı muhalefet liderinin hedefinin hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak hem de Meclis'te anayasayı en azından referanduma götürerek değiştirebilecek sandalye çoğunluğuna ulaşmak olduğuna işaret ederek, son gelişmelere ilişkin şunları aktardı:

"Bu amaçla altı lider, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için 'tek aday, ilk tur' formülünde uzlaşmış durumda. Millet İttifakı içinde yer alan ve alması muhtemel altı parti ortak bir aday çıkaracak ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılması için birlikte çaba gösterecek. HDP de ortak tek aday ve ilk tur formülünü destekliyor. Tek koşulu ilkeler üzerinde Millet İttifakı’yla uzlaşma sağlanması."

Hükümetin hazırladığı seçim kanunu teklifinin amacının, Millet İttifakı ile birlikte hareket eden sağ partilerin üçüncü bir ittifak kurmalarını teşvik etmek olduğunu vurgulayan Bila, "Ancak iktidarın evde yaptığı bu hesabın çarşıya uyması çok zor" değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin HDP hesabı var

Seçimde kilit parti konumuna gelen HDP'ye ilişkin, hükümet cephesinde yapılan hesaplara ilişkinse Bila şunları yazdı:

"İktidar, yeni seçim yasasında, bir partinin seçimlere katılabilmesi için Meclis’te grubunun bulunmasının tek başına yeterli olduğunu düzenleyen hükmü de kaldırıyor. Bu girişimin amacı HDP’nin kapatılması halinde milletvekillerinin yedek tutulan bir partiye geçip seçimlere katılmasını önlemek.

Seçimlere bir yıldan az bir süre kala HDP’nin kapatılması halinde ara seçim olasılığı da devreden çıkıyor. İktidarın hesapları arasında, kapatma kararının seçimlerden kısa bir süre önce alınmasının HDP’nin seçimlere katılmak için yeni yöntem geliştirmesini zorlaştıracağı hesabı da var."

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