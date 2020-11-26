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Fikret Demirağ pazar günü Lefke’de anılacak

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Fikret Demirağ pazar günü Lefke’de anılacak
Fikret Demirağ pazar günü Lefke’de anılacak

Şair Fikret Demirağ ölümünün 10. yıldönümü nedeniyle pazar günü anılıyor.

Anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen 4. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali bu yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemiyor. 

Pazar günü ilk etkinlik saat 10.00’da, Lefke Ağaçlı Kahve’de yapılacak. Daha sonra Fikret Demirağ'ın doğduğu ev ziyaret edilip, Demirağ’dan şiirler okunacak. 

Bademliköy “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”nde yapılacak “Şiir ve Müzik” dinletisi saat 12.00’de başlayacak. Sol Anahtarı, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Serdar Kavaz, Nazım Ced’in müzikleri ve Fikret Demirağ’dan bestelerle katkı koyacağı etkinlikte, Güney Kıbrıs’tan ve Kıbrıs sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairlerin yanı sıra; Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Meslek Lisesi öğrencileri de Fikret Demirağ’dan şiirler okuyacak.

Bademliköy’deki etkinlikler yağmur yağması halinde Lefke Belediyesi Bandabuliyası içindeki “Fikret Demirağ Şiir Odası” önünde gerçekleştirilecek.

Fikret Demirağ’ı anma etkinliğine katılım için Lefkoşa’dan otobüs kalkacak. “Fikret Demirağ Şiir Otobüsü” 9.00’da Lefkoşa Belediyesi Otoparkı’ndan hareket edecek. 

Avrupa Birliği - Lefke Turizm Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği,  Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, ve Bademliköy Muhtarlığının’nın katkılarıyla

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