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Fikret Orman'ın teknesini çalıp mülteci kaçırmışlar

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Sabah yazarı Bülent Cankurt, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın teknesinin Bodrum'da mülteci kaçırmak isteyenlerce çalındığını açıkladı.
Fikret Orman'ın teknesini çalıp mülteci kaçırmışlar

Sabah yazarı Cankurt, Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu belirtti.

Orman'ın çalınan teknesinin bir Yunan adasında ortaya çıktığını yazan Cankurt, şu ifadeleri kullandı:

"Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış. Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan."

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