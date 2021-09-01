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Fikri Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir”

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Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 'Dünya Barış Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir” ifadelerini kullandı.
Fikri Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acının ve gözyaşının olmadığı, sevginin paylaşıldığı bir dünya için; her renkten, her dinden insanın ortak değerlerde buluşup birbirlerinin farklılıklarına saygı duyması gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh Cihanda sulh’ ilkesini daha fazla anladığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk halkının asla savaştan yana olmadığını ve barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Biz artık, evde, sokakta, yurtta ve dünyada gerçek bir barış istiyoruz. barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir dünya düşlüyoruz.

Savunmasız canların katledildiğine, göçlerin aralıksız sürdüğüne tanık olduğumuz günümüzde, barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir.

Barışın, sevginin egemen olduğu, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hâkim olduğu güzel bir gelecek bırabilmek ümidiyle, savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya diliyorum "1Eylül Dünya Barış Günümüz" kutlu olsun. Barış ve sevgi dolu günler.”

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