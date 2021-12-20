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Fikri Ataoğlu: DP, değerlerine sahip çıkarak, geleceği inşa edecek inanç ve kadrolara sahip bir partidir

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DP adaylarının hafta sonu gerçekleştirdiği eğitim kampının ardından ziyaretleri sürüyor...
Fikri Ataoğlu: DP, değerlerine sahip çıkarak, geleceği inşa edecek inanç ve kadrolara sahip bir partidir

Demokrat Parti'de (DP) 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde yarışacak olan 50 aday, hafta sonu gerçekleştirdiği eğitim kampının ardından yapacağı saha çalışmaları öncesi anıtlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Adaylar bu kapsamda sırasıyla KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı  ve Lefkoşa Atatürk Anıtını ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

 

Yapılan ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, "Ben doğduğumda vatanım yoktu, çünkü ingiliz Kıbrıs’a el koymuştu. Neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi anlatmama kelimeler kifayet etmez. Onun için Vatanımızın kıymetini bilin! Onu koruyun! Kaybettikten sonra geriye almak için çok daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir" sözlerini hatırlatarak, “Partimizin her bir ferdi, bu sözlerin anlamını ve önemini bilerek, geleceğe yürüyen ve geleceği inşa eden bir bilinçle hareket etmektedir” dedi.

 

“BİRLİK VE BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE, TEK HASSASİYETİ ÜLKE İNSANI VE ÜLKENİN GELECEĞİ OLAN BİR PARTİYİZ”

Ataoğlu, “Birlik ve bütünlük içerisinde, hedeflediğimiz noktaya ülkemizi taşıyabilmek için kendimize rehber edindiğimiz Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, 'Biz, benliğimizi kurtarmak hakkımızı almak için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir kale haline gelirsek o zaman gelişmemiz, uğraşmamızla isteklerimizi elde edebileceğiz' sözleriyle, birlik ve bütünlük içerisinde, tek hassasiyeti ülke insanı ve ülkenin geleceği olan bir partiyiz” ifadelerini kullandı. 

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklamasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemel Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” özdeğişine de vurgu yaparak, “değerlerine sahip çıkan aynı zamanda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh Dünyada Sulh özdeyişi, aynı zamanda partimizin, gerek iç barışı gerekse de dünya ile olan ilişkilerimizin özünü oluşturuyor” dedi.

 

Ataoğlu, 23 Ocak erken genel seçimleri için ortaya koyacakları seçim çalışmalarına başlarken, DP için çok büyük bir önem ve değere sahip 3 ismin maneviyatını 50 milletvekili adayı ile ziyaret ettiklerini, bunun kendileri için büyük bir ilham kaynağı ve güç teşkil ettiğinin altını çizdi.

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