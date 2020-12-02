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Fikri Ataoğlu Engelliler günü mesajı yayınladı

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Fikri Ataoğlu Engelliler günü mesajı yayınladı
Fikri Ataoğlu Engelliler günü mesajı yayınladı

DP Genel Başkanı Ataoğlu'nun mesajı şu şekilde:

 

Engelliler için hayattaki en büyük engel, onları belirli günlerde gündeme taşıyan zihniyettir.

Engelli kardeşlerimizle sürekli iletişim halinde olmamız çok ama çok önemli. Engelli kardeşlerimiz toplumumuzda bütün fertler gibi temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelleri ortadan kaldırmak, engellilerle ilgili bakış açısını değiştirmek, onları toplumda ve hayatın her alanında görmek için engelli olmamıza gerek yok. Bu, bizlerin insani görevidir.

Engelli kardeşlerimizin hiç bir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri için toplum olarak farkındalıklarımızı artırmalıyız.

Engelli kardeşlerimiz yılda bir gün hatırlanmak değil eşit bir yaşam hakkı istiyor. Birer engelli adayı olarak, engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmalıyız.

      

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