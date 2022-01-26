Fikri Ataoğlu: Halkın kararına büyük saygı duyuyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Erken Genel Seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ BİR MECLİS YAPISI ORTAYA ÇIKTI”

Çoğulcu demokrasi kurallarına uygun olarak oyların kullanıldığını ve yeni bir Meclis yapısının ortaya çıktığının altını çizen Ataoğlu, DP olarak halkın kararına büyük saygı duyduğunu, buna uygun davranacaklarının sözünü verdi. Seçime katılım oranının ülke tarihinde görülmeyen oranda düşük kaldığına işaret eden Ataoğlu, oranın % 57.41 olduğunu hatırlattı.

“Demokrat Parti’ye göre Devlet ve Halk olarak bu konu üzerine önemle durmalıyız” diyen Ataoğlu, halkın siyaset kurumuna, “ sizlere güvenim sarsıldı. Kısır çekişmelerden, devamlı hükümet kurup, bozmanızdan usandım. Meclis ve kurulan hükümetler benim istediği gibi çalışmıyor. Ben sorunlarıma ilişkin vaatler, kısır çekişmeler dinlemekten sıkıldım. İvedi olarak sorunlarımın çözülmesini, yaşam kalitemin yükselmesini, demokrasimizin daha ileri gitmesini, çağdaş atılımlar yapılmasını, ülkemizin refah seviyesinin yükselmesini talep ediyorum ” mesajını verdiğini kaydetti.

“MESAJI ALDIK”

Parti olarak mesajı aldıklarını ve bu doğrultuda çalışacaklarını belirten Ataoğlu

“Yeni dönemde hangi konumda olursak olalım bu mesajın gereğini layığı ile yerine getirmek için çalışacağız” dedi. Şiarlarının, “ böyle gelmiş böyle gitmez” noktasından hareketle, yenilenme ve KKTC’nin tüm sektörlerinin, kentlerinin, doğasının, çevresinin devlet yönetiminin değer kazanması olduğunu aktaran Ataoğlu, parti olarak bir yenilenme, dönüşüm ve değişim yaşadıklarını belirtti.

“YENİLENMEYİ HALKIN LEHİNE SÜRDÜRECEĞİZ”

Yenilenmeyi, değişimi halkın lehine olacak şekilde sürdürmekte kararları olduklarını kaydeden Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seçim için koyduğumuz hedefi seçmenin siyaset kurumuna olan tepkisini sandığa gitmeme şeklinde ortaya koyması, partimizdeki yenilene ve değişim sürecinin devam ettiği bir aşamada erken seçime gidilmiş olması nedeniyle tam olarak yakalayamadık ancak DP’nin önümüzdeki dönemde halkımızın takdiri ile merkezde büyük bir kitle partisi haline geleceğine eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Ocak seçimlerinde bize oy veren, vermeyen tüm seçmenlere, seçime katılan tüm partilere ve bağımsız adaylara, medyamıza, demokrasimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Demokrat Parti’nin her ferdine, tüm örgütlerimize, her kademedeki yöneticilerimize, çok değerli yol arkadaşlarıma, milletvekili adaylarımıza katkılarından ve özverilerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum.

Seçim sonuçlarının Devletimize, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum."