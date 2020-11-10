Fikri Ataoğlu: "Hüseyin Özgürgün, hükümette kendisine ihtiyaç duyulursa gelecek"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TV2020’de Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sunduğu programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bugün DP MYK toplantısının gerçekleştiğini, oluşabilecek bir hükümet modelinde yetkili olabilmek için Parti Meclisi’nden görev talep edeceğini ifade etti.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile sürekli irtibat halinde olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Sayın Özgürgün, oluşacak hükümette ihtiyaç duyulduğu takdirde gelebileceğine dair konuşuyor. Hatta kendisiyle bugün konuştum. Yine aynı cevabı verdi” diye konuştu.

Koalisyona dair net bir gelişme olmadığı için henüz Serdar Denktaş ile görüşmediğini ifade eden Ataoğlu, Denktaş’ın DP’den istifa etmediğini vurguladı.