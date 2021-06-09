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Fikri Ataoğlu: Kapalı turizm kapsamında 5 bin 894 kişi geldi, 10 kişi pozitif çıktı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 15 Nisan'da başlayan Kapalı turizm modeli ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkeye bugüne kadar 5 bin 894 kişi geldiğini, toplamda 10 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fikri Ataoğlu: Kapalı turizm kapsamında 5 bin 894 kişi geldi, 10 kişi pozitif çıktı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 Haziran tarihinden itibaren başlayan turizm faaliyetlerinde ilk 4 günü değerlendirdi.

Ataoğlu, turizmin başlaması ile sektörde bir kıpırdanma yaşandığını söyleyerek, bu yılın verimli bir yıl olmasını diledi.

Ataoğlu, 4-8 Haziran tarihleri arasında bin 798 kişinin otellerde konakladığını ve toplam 5 bin 074 geceleme yaşandığını belirtti.

Ataoğlu, konaklayan turistlerin 551 kişisinin KKTC vatandaşı, 996 kişisinin Türkiye vatandaşı ve 251 kişinin ise yabancı ülke vatandaşları olduğunu söyleyerek, bu sayıların önümüzdeki günlerde artarak süreceğini vurguladı.

KAPALI TURİZM KAPSAMINDA 5894 KİŞİ GELDİ

Bakan Ataoğlu, 15 Nisan'da başlayan kapalı turizm modeli ile ilgili olarak, ülkeye bugüne kadar 5 bin 894 kişi geldiğini, toplamda 10 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pandemi şartlarında kapalı devre turizmin kısmi de olsa bir fayda sağladığını anlatan Ataoğlu, bu sürecin iyi yönetildiğini ve 4 hazirandaki açılımın daha kolay olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE SEKTÖRE BİR KATKI DAHA PLANLIYORUZ

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl sektöre yapılan katkının bu yıl da yapılabilmesi için TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile görüşmeler yaptıklarını, bu kapsamda acentelere, otellere, rehberlere ve restoranlara bazı katkılar yapılması yönünde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

Bakanlık olarak ülke ekonomisinin ayağa kalkması, turizmin yeniden hayat bulması ve esnafın hak ettiği payı alması için, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ataoğlu, zor bir dönemden geçildiğini, aşılanmanın tamamlanması ile tüm sektörlerin rahat bir nefes alacağını kaydetti.

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