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Fikri Ataoğlu Otizm Farkındalık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fikri Ataoğlu Otizm Farkındalık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 

“Otizm farkındalık gerektiren bir sendromdur. Bu sendrom ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Toplumumuzun bu hususta bilgili ve bilinçli olması gerekmektedir. Özel gereksinim duyan bu bireylerimize karşı gereken hassasiyeti göstermeli, ailelerine gerekli desteği vermeliyiz.  Daha yaşanılabilir bir dünya için özellikle otizmli bireylere hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Bu bağlamda bizler de otizmli kardeşlerimizin özgüvenlerini artıracak ve güçlü yönleri keşfetmelerini sağlayacak çalışmalara her zaman destek vermek için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye hazır olduğumuzu açıklamak isterim.

 

Bu vesileyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü`nün de tüm dünya insanlarının bu farkındalığın bilincinde olması temennisiyle, otizmli kardeşlerimizin fedakar ailelerine, eğitim ve sağlık konusunda hassasiyet gösteren eğitim ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”
 

 

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