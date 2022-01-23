Fikri Ataoğlu Oyunu Kullandı

Ülke genelinde kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Namık Kemal Lisesi 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ataoğlu oy kullanmaya ailesiyle birlikte geldi.

Ataoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada : “ Pandemiden dolayı olumsuzluklar içerisinde yaşadığımız bu seçim döneminde tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm aday olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.