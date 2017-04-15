Fikri Ataoğlu Turizm Haftası mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Medeniyetlerin ve tarihin evi olan Adamız, turizmde ‘mevsim ve zaman’ kavramını değiştiren özellikleri ile dünya destinasyonlarında yer almaya ve markalaşmaya doğru yol alıyor” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Hızla değişen dünyanın hızlı gelişen sektörlerinden turizm artık, sosyal ve kültürel etkilerinin yanı sıra ülkelerin ekonomik sorunlarına da büyük ölçüde çözüm sağlayan kalkınmanın ve tanınmanın en önemli unsurlarından biri” diyen Ataoğlu, 2017 yılına çok iyi bir performans ile başlayan ve nitelikli işgücü, tesis-hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde yürüyen ülkenin turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi arttırmak için çalışmaya aralıksız devam edeceğini kaydetti.

“Katıldığımız uluslararası organizasyonlarda doğru stratejiler ile tanıtım etkinliklerimizi pazarlamaya çevirerek bu hedefimize gün ve gün yaklaşmaktayız” ifadesini kullanan Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak önümüzdeki yıllarda dünya turizminde ses getirmek üzere yeni ve şeffaf yöntemler geliştiriyoruz. Turizm ile ilgili tüm bileşenleri sürece dâhil ediyor ve oluşturduğumuz tanıtım stratejisinde PR çalışmalarının önem veriyoruz.

Dünya turizminde söz sahibi ülkelerin kültürü ve altyapısıyla öne çıktığının bilinciyle tarihi ve doğal güzelliklerimize ve kültürel varlıklarımıza dönem ayrımı yapmaksızın sahip çıkıyor ve altyapımız ile kültürel değerlerimize önem veriyor, alternatif turizm çeşitlerimizi zenginleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz, Bu açıdan baktığımızda Bakanlık olarak bugün olduğu gibi yarın da, üreteceğimiz politikalarda turizmin sürdürülebilirliği öncelikli olacak.

Bugün turizmdeki başarı tablosunda imzası olan ve yarın çok daha iyi yerlere omuz omuza çıkacağımız, başta sektör çalışanları olmak üzere, tüm turizm camiasının Turizm Haftası’nı kutluyorum.”