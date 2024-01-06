  • BIST 7628.73
  • Altın 1960.888
  • Dolar 29.8347
  • Euro 32.6717
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Fikri Ataoğlu: Umarım yüce adalet en doğru kararı verir

» »
Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İsias davasını takip ederken sanık avukatlarının savunmalarının içerdiği yalan ve gerçek arasındaki ayrımı üzüntüyle belirtti, umutlu bir şekilde yüce adaletin doğru kararı vereceğini dile getirdi.
Fikri Ataoğlu: Umarım yüce adalet en doğru kararı verir

Bakan Ataoğlu, bu davanın uzun soluklu bir yolculuk olduğuna işaret ederek, kendilerinin Şampiyon Melekler’e verdikleri sözün arkasında durmaya devam edeceklerini ve sonraki duruşmalarda da ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Ataoğlu,  “O tarihte yine hep birlikte buralarda olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Salonda çıkan tartışmaların ardından duruşmaya verilen ara esnasında, BRT’ye yaptığı açıklamada, Ataoğlu, duruşmanın dün tamamlanmasını beklediklerini ancak sanık avukatlarının savunmasının yetişmediği için bugün de devam edildiğini anımsatarak,  heyetten gitmek isteyenlerin bugün sabahki uçakla gönderildiğini, kalanların ise yarın sabah 10.40 uçağıyla ülkeye döneceğini açıkladı. 

- “Verilecek olan tarihte, elimizden geldiğince, yine hep birlikte burada olmaya devam edeceğiz”

Bakan Ataoğlu, bugünkü duruşmanın sanık ve sanık avukatlarının beyanlarıyla başladığını kaydederek, söz konusu beyanları “yalanla gerçek arasında savunma” olarak değerlendirdi, adaletin en doğru kararı vermesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu, bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için alınacak olan kararın emsal bir karar olacağını belirtti.

Bugünkü duruşma ardından bir sonraki duruşma tarihinin belli olacağına işaret eden Ataoğlu,  “Belki uzun soluklu bir yolculuktur ama bu yolculuk sırasında biz başında olduğu gibi Şampiyon Melekler’e vermiş olduğumuz sözün ve ailelerin arkasındayız. Verilecek olan tarihte yine hep birlikte, elimizden geldiğince, buralarda olmaya devam edeceğiz” dedi.  

Koordinasyon süreci hakkında da bilgi veren Ataoğlu, heyetlerden bugün dönen ve yarın dönecek kişiler olduğunu açıklayarak, “Her ne olursa olsun hükümet olarak da, vatandaş olarak da KKTC’yi temsilen buradayız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Operasyonu: Uyuşturucu Bulunan Araçta 4 Şüpheli Gözaltında06 Ocak 2024 Cumartesi 11:56
  • Trafik Denetimlerinde 26 Alkollü Sürücü Rapor Edildi06 Ocak 2024 Cumartesi 11:17
  • Son kararı Mahkeme Başkanı verecek06 Ocak 2024 Cumartesi 11:06
  • Gürsel Uzun: İSİAS Hepimizin Davası…06 Ocak 2024 Cumartesi 10:26
  • Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi06 Ocak 2024 Cumartesi 10:25
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor06 Ocak 2024 Cumartesi 10:21
  • Otel çalışanı Zeynel Can: Yan taraftaki 4 bina otelin üzerine doğru devrildi05 Ocak 2024 Cuma 15:50
  • Ehliyetsiz ve alkollüydü... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar05 Ocak 2024 Cuma 15:45
  • Avukatlar arasında tartışma çıktı... İşte detaylar05 Ocak 2024 Cuma 15:35
  • Kurşun yağdırdı.. Soluğu cezaevinde aldı05 Ocak 2024 Cuma 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti