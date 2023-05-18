Fikri Ataoğlu’ndan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olarak tarihe geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Türk gençliğinin vatanını koruma ve özgürlüğü için canı pahasına mücadele etme azmini simgeler.

Bu tarihi ve özel günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de büyük bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Gençlerimiz, vatan sevgisi, özgürlük duygusu ve ilerlemeye olan inançlarıyla geleceğimizin teminatıdır. Onların, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için gösterdiği gayret ve çalışmalar, bizi daha da ileriye taşıyacaktır.

Bu vesileyle, tüm gençlerimize başarılar diliyor, ülkemizin güzel geleceğini şekillendirecek olan sizlere güveniyoruz. Gençlerimizin, bilgi ve yetenekleriyle ülkemizi uluslararası platformlarda daha da güçlü bir şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda depremde hayatını kaybeden gençlerimizi ‘Şampiyon Melekler Takımı’nı da yüreklerimizde anıyoruz. Hayatını kaybeden meleklerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip bireylerdi. Onların büyük umutlarını, yeteneklerini ve enerjilerini kaybetmek büyük bir acıdır. Meleklerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, başta Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere, içinde milli mücadele ruhu olan herkes için kutlu olsun.”