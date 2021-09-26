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Fikri Ataoğlu'ndan sonra Ersan Saner de İstanbul vekilimiz Özgürgün'ü ziyaret etti

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Fikri Ataoğlu'ndan sonra Ersan Saner de İstanbul vekilimiz Özgürgün'ü ziyaret etti
Fikri Ataoğlu'ndan sonra Ersan Saner de İstanbul vekilimiz Özgürgün'ü ziyaret etti

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersan Saner, İstanbul'da UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile görüştü.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Saner "Kendisi ile ülkenin çeşitli sorunlarını, yaklaşan UBP Kurultayı'nı, yaptığı açıklamaları konuştuk." dedi.

Saner'in paylaşımı şöyle

Hafta sonu ailemle birlikte İstanbul'da bulunuyorum. Gelmişken bazı ziyaretler de gerceklestirdim. UBP eski Genel Başkanı, eski Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün de ziyaret ettiğim kişilerden biridir. Kendisi ile ülkenin çeşitli sorunlarını, yaklaşan UBP Kurultayı'nı, yaptığı açıklamaları konuştuk. Ülkemizin , partimizin, kişisel kavgaya, boşuna çekişmelere değil birliğe, beraberliğe, üretmeye, çalışmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Ben bu amaçla adayım...Hedefim, birilerinin değil herkesin haklarını gözetmek, birilerinin değil Halkımızın, Partimizin, Devletimizin, Mlletimizin yararına çalışmalar yapmaktır. Tüm çabalarım ve temaslarım bu doğrultudadır...Herkese sevgi ve saygılarımı yineliyorum...

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