7 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Bostancı – Güzelyurt’da geçirdi. SOS müzik gurubunun altyapısıyla büyüdü. Evinin hemen karşısında olan Bostancı Düğün Parkı’nda hafta sonları düğünlerde, ona sahne aşkını aşılayan Mehmet Özçelik, Kamil Atik ve Kıbrıs’ın tartışmasız en özel sesi Mehmet (Even) Zeyin’i dinlemek, Bateride Günhan Nalbantoğlu ve Yusuf Çerkez’in elleri ve ayaklarını taklit etmek en büyük eğlencesiydi.

Sesi kadar yakışıklılığı ile dikkat çeken Kıbrıslı Türk sanatçı Fikri yine bomba gibi geliyor.